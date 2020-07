OBSERVATÓRIO Simone Tebet é protagonista no Congresso Nacional Em entrevista à CBN, senadora afirma que política precisa de mais mulheres após eleições deste ano

19 JUL 2020 - 17h:00 Por Redação

DEM

O diretório estadual do Democratas em Mato Grosso do Sul está solicitando que os diretórios municipais lancem candidatos a prefeito nas eleições deste ano. O diretório de Três Lagoas, em princípio ,deverá coligar com o PSDB, no cargo de vice-prefeito. Mas, a rumores que poderá lançar candidatura própria.

CANDIDATOS

Até agora, seis pessoas já lançaram suas pré-candidaturas na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. O vereador Renée Venâncio, no entanto, quer unir os pré-candidatos considerados de oposição para lançar apenas um nome, o que estiver mais forte conforme as pesquisas. Dois deles, no entanto, anteciparam que não abririam mão de ser cabeça de chapa.

DESCONTENTES

Vereadores e partidos da base de sustentação do prefeito Ângelo Guerreiro, estariam descontentes com os privilégios que alguns pré-candidatos a vereadores estariam tendo.

ÁGUA

Muitos moradores estão sem entender porque a Sanesul está fazendo o corte de água mesmo com uma lei municipal que proíbe a suspensão no fornecimento de água e energia nesse período de pandemia da Covid-19. O projeto que se transformou em lei é de autoria do vereador Marcus Bazé , e proíbe o corte de energia, água e serviços de telefonia em todo o tempo em que houver a situação de emergência ou calamidade pública no município, por conta da Covid-19.

RECONHECIDA

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), foi novamente reconhecida como uma das parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Esta é a quinta vez consecutiva que Simone entra na lista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. A capacidade de articulação e formulação da senadora tem a colocado na lista dos “100 Cabeças do Congresso” desde 2017. Ela entrou na seleta classificação pela primeira vez em 2016, quando foi considerada parlamentar em ascensão.