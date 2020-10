SELVIRIA Desentendimento familiar resulta na apreensão de arma e várias munições Um idoso de 61 anos, ameaçou a irmã de 56 anos, de morte por questões de terra

30 OUT 2020 - 18h:00 Por Israel Espíndola

Depois de um desentendimento familiar, uma equipe do 2° Pelotão da Polícia Militar apreendeu uma espingarda e várias munições. Apreensão aconteceu nesta quinta-feira (29), em Selvíria.

De acordo com as informações policiais, um desentendimento familiar sobre posse de uma propriedade em um assentamento rural resultou em ameaças providas por um homem de 61 anos contra sua irmã de 56 anos. A Polícia Militar foi até o local onde a vítima relatou aos policias sobre a venda do lote de terra, após xingamentos e ameaças de morte, o acusado descontrolado se armou com uma espingarda .22 e correu atrás da irmã, que se escondeu no lote do vizinho e pediu ajuda.

Quando a polícia chegou no local o idoso fugiu levando alguns pertences, em vistoria na casa os policiais encontraram a espingarda e um caixa com 13 munições do mesmo calibre e um cartucho calibre .36.

Apesar das diligencias, o acusado não foi localizado, sendo o armamento apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil.