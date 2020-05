VULNERÁVEIS ‘Desespero’, define médica que contraiu a Covid-19 Profissionais da saúde estão na linha de frente ao combate à pandemia

10 MAI 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Foi um período de muito medo. Essa foi a definição dada pela médica cardiologista Vivian Alves, de Três Lagoas, sobre os dias em que conviveu com o novo coronavírus. Na linha de frente ao combate da pandemia da Covid-19, ela acabou sendo contaminada. “Foi um período de muito medo. De desespero, na verdade. Porque não dá para saber como a doença vai evoluir”, conta a médica que já concluiu a quarentena e está recuperada da doença. Vivian foi contaminada durante os atendimentos hospitalares e, agora, curada, já retornou ao trabalho.

Ela cita que tinha medo da evolução da doença e como o organismo reagiria. Mas também temia pela saúde da família. “Tenho uma filha de 2 anos e marido. Ficamos trancados em casa por 15 dias em quarentena. Felizmente, eles não foram infectados e, com o tempo, fui perdendo os sintomas e me recuperei”.

A perda do paladar e do olfato, além de muita dor no corpo foram os primeiros sintomas que a cardiologista apresentou. Mas foi a falta de ar que a deixou assustada. “Pequenas tarefas que executava em casa me deixava muito cansada. Isso me preocupava”.

Os sintomas são semelhantes ao que o enfermeiro Rafael Guimarães teve. “Fui contaminado durante um atendimento. Dois dias depois comecei a ter os primeiros sintomas e testei positivo. Quando soube, senti que perdi o chão. A gente tem o conhecimento da doença, mas não quer ser mais um. Fiquei muito nervoso, mas depois aceitei e entrei em quarentena. O isolamento não é fácil, mas é essencial, principalmente, para que eu não contaminasse mais ninguém”, relembra.

O distanciamento social e outros cuidados, como uso da máscara e higienização das mãos e bons hábitos alimentares foram apontados como medidas de prevenção pela médica. “É importante estar com a saúde em dia, para que, se caso, seja infectado, não haja riscos de complicações futuras”.

ESTADO

Segundo Secretaria de Estado de Saúde, 40 profissionais da saúde foram infectados pelo novo coronavírus.