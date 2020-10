SOLIDARIEDADE Detentas de Três Lagoas produzem Kit´s para crianças no Auxi Os kit´s lúdicos foram confecionados por internas e doados ao hospital

2 OUT 2020 - 07h:15 Por Israel Espíndola

O trabalho de mulheres em situação de prisão está garantindo atendimento mais lúdico e humanizado a crianças que ocupam leitos na pediatria do Hospital Auxiliadora, no município de Três Lagoas. Ao todo, foram confeccionadas bolsas e máscaras de tecido lavável, como parte de kits infantis de entretenimento distribuídos a todas as crianças que realizam algum tipo de tratamento hospitalar.

Confira na reportagem: