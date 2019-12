RESSOCIALIZAÇÃO Detentos do semiaberto passam por curso de comportamento Treinamento foi dividido em três módulos, ministrado pelo pastor Marcos da Paz

28 DEZ 2019 - 14h:00 Por Valdecir Cremon

Trabalhar conceitos como inteligência emocional, performance pessoal e autorresponsabilidade foi a base do Programa de Transformação Comportamental desenvolvido com detentos do presídio masculina de regime semiaberto de Três Lagoas.

O treinamento foi dividido em três módulos, ministrado pelo pastor Marcos da Paz, e coordenado pela assistente social do presídio, Sandra Elisa Ferreira de Amorim.

Os participantes aprenderam a como mudar comportamentos, superação pessoal e os “gatilhos” emocionais. Os detentos também foram orientados a refletir sobre quais mudanças precisam buscar e como sair da “zona de conforto”.

“Esse treinamento teve por objetivo promover a conscientização para mudança de comportamentos e hábitos nocivos, e entender como é possível ter uma vida saudável, produtiva e feliz”, destacou o pastor.

Segundo ele, os presos aprenderam como se motivar e construir suas metas para chegarem aos seus objetivos, enfrentando traumas para atingir o caminho da superação.

O curso - apoiado pelo Conselho da Comunidade de Três Lagoas - teve 32 horas de duração, com participação de 22 reeducandos.