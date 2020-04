PARA DOAÇÃO Detentos produzem máscaras de proteção contra o coronavírus em Três Lagoas Material é fruto de doação de empresas e indústrias da cidade

3 ABR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Detentos do das unidades penitenciárias masculina e feminina de Três Lagoas estão confeccionando os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para médicos e enfermeiros das unidades de saúde da cidade. O tecido, necessário para a produção, chegou à Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen) por meio de doações de uma empresa do ramo têxtil da cidade. A mesma empresa já realizou duas doações de materiais para a fabricação de máscaras.

A doação foi acompanhada e intermediada pelo Comitê de Gestão e Monitoramento das Ações de mitigação dos efeitos da pandemia Covid-19. O material, em seguida, foi repassado à Agepen, que utiliza mão de obra dos detentos das unidades masculina e feminina para a confecção de EPIs. Os produtos são distribuídos para todo o Estado.

“Esse é o segundo lote de material doado pela Cortex para a confecção de máscaras para uso dos profissionais da área de Saúde e todas as pessoas que estão trabalhando nas medidas de prevenção da doença. É mais uma ação articulada pelo Comitê de Gestão e Monitoramento das Ações de mitigação dos efeitos do coronavírus, coordenado pela Semagro. Estamos recebendo o apoio de vários empresários nesse momento e auxiliando na adoção de protocolos de segurança para garantir a saúde dos trabalhadores, o emprego e a produção”, comenta o secretário Jaime Verruck.

Trabalho da Agepen

O Governo do Estado, por meio da Agepen e parceiros entregou, nesta semana, o primeiro lote de uniformes e materiais de proteção individual produzidos pelos internos do presídio de Segurança Máxima. Ao todo foram entregues 49 uniformes (composto por capotes, coletes, calças e propés) para os profissionais de saúde do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. A meta é que também sejam produzidas, diariamente, cerca de três mil máscaras de TNT.

Na avaliação do titular da SES, Geraldo Resende, isso mostra o comprometimento de instituições públicas e privadas no combate à pandemia. “Estamos todos juntos. O que importa é a solidariedade”.