Detran aluga imóvel para atender no centro A instalação no local, no entanto, ainda está em negociação com a prefeitura

7 JUN 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Até construir uma nova sede própria em Três Lagoas, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), vai alugar um imóvel no centro da cidade para o funcionamento de uma agência mais central.

No mês passado, o Detran inaugurou uma agência no Shopping de Três Lagoas. Além de um espaço de 470 m² de área interna, o Detran dispõe de uma área para vistoria no lado externo.

De acordo com o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, a área foi escolhida para oferecer conforto aos condutores, já que dispõe de estacionamento, sanitários, segurança e praça de alimentação.

Segundo a gerente da agência de Três Lagoas, So lange de Fátima Rodrigues Oliveira, o local tem capacidade para atender pelo menos duzentas pessoas diariamente.

Mas, por ser uma área mais afastada da região central, outro imóvel será alugado na rua Elmano Soares, no centro, para funcionar a segunda agência.

O Detran, no entanto, já tem projeto para a construção da sede própria na cidade. Para isso, já tem reservado, R$ 6 milhões. No mês passado, o diretor-presidente do Detran, esteve em Três Lagoas, onde se reuniu com o prefeito para discutir o projeto e solicitar a doação de uma área para a construção.

O novo complexo do Detran, que vai contemplar também a estrutura de aulas práticas de autoescolas, poderá ser construído em um terreno na saída de Três Lagoas para Brasilândia, onde seria instalada uma cervejaria, que desistiu. A instalação do Detran no local, no entanto, ainda está em negociação com a prefeitura.