VEJA NOVAS DATAS Detran amplia prazo para pagamento do licenciamento devido à pandemia Órgão já havia anunciado alteração da data para veículos com placas final 1 e 2

6 ABR 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta segunda-feira (6) a alteração do calendário de licenciamento válido para 2020. As mudanças ocorrem em função da necessidade de medidas de prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje.

Com a suspensão dos atendimentos presenciais no órgão, o Detran já havia anunciado a alteração da data para os proprietários de veículos com placas final 1 e 2 com a prorrogação para maio. Agora, as demais datas, a partir desta segunda-feira serão: placas final 3 e 4 para junho, 5 e 6 para julho, 7 e 8 para agosto, 9 para setembro e 0 para outubro.

Por meio de nota, o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, ressalta que todas as medidas estão sendo pensadas como forma de garantir o conforto do cliente. “Sabemos que se trata de um momento difícil para todos e que muitos profissionais liberais e autônomos foram prejudicados com a necessidade do isolamento social. Pensando nisso resolvemos prorrogar as datas, para que as pessoas tenham um fôlego maior na hora de quitar a documentação de seus veículos”, explicou.

Vale lembrar que não é necessário que o cliente saia de casa para efetuar o pagamento de seus débitos. Por meio do Detran Digital - no site do Detran-MS ou pelo aplicativo - o condutor consegue realizar uma série de serviços.