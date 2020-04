ATENDIMENTO Detran de Três Lagoas distribui senhas para conter aglomeração Diariamente, fila gigante e tumulto são registrados em frente à unidade

23 ABR 2020 - 09h:38 Por Kelly Martins

Ao menos 150 pessoas são atendidas diariamente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Três Lagoas. O tumulto, fila gigante e aglomerações têm sido constante em frente à unidade desde que o atendimento presencial foi retomado, em 13 de abril. Para tentar conter a situação e manter as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, o órgão passou a emitir senhas.

São, no máximo, 150 senhas entregues por dia para as pessoas que ficam desde às 6h na fila. O atendimento inicia às 7h30 e segue até às 11h30. Depois é retomado às 12h30 e encerra às 16h30. No entanto, tem muita gente indo até lá sem necessidade, já que a maioria dos serviços está disponível na internet.

A gerente do Detran, Solange Oliveira, explica que só deve receber atendimento presencial quem necessita buscar algum documento ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Confira a entrevista abaixo: