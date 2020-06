CORONAVÍRUS Detran de Três Lagoas fecha após servidor ser diagnosticado com Covid-19 Atendimento passou a ser realizado na nova unidade do Detran no Shopping de Três Lagoas

2 JUN 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

O atendimento no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), em Três Lagoas, foi suspenso desde segunda-feira (1º) após um ser servidor testar positivo para o novo coronavírus. Ele apresentou os sintomas da doença na semana passada e fez o teste. Ao ser confirmado o diagnóstico, o servidor foi afastado da função assim como alguns funcionários que tiveram contato com ele.

Na segunda-feira, de acordo com informações de servidores, o Detran foi fechado e recebeu a desinfecção em todas as áreas. Foi usado um produto a base de cloro. O Detran tem 18 servidores públicos e diariamente atende, em média, 150 pessoas por meio de senhas que são distribuídas. Dessa forma, ainda segundo o órgão, seis servidores estão atendendo ao público na nova unidade do Detran no Shopping de Três Lagoas. O horário de funcionamento é a partir das 12h até às 16h. Depois, há intervalo de uma hora. O atendimento é retomado a partir das 17h e segue até às 21h.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Detran. Até o momento, não houve retorno sobre o assunto. A previsão, de acordo com um informativo na porta da unidade, é que a agência do Detran reabra somente a partir da próxima da semana.