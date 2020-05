TRêS LAGOAS Detran do shopping vai funcionar até às 20 horas Mesmo com a nova estrutura, agência do Jardim Morumbi continuará funcionando

22 MAI 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

O Departamento Estadual de Trânsito de Três Lagoas, instalado no shopping center da cidade, vai funcionar das 11h às 20h. A agência no shopping começou a funcionar nesta quinta-feira (21), mas a partir de segunda-feira (25), o atendimento estará 100%, segundo o Detran.

Na agência do shopping será possível faze o licenciamento, transferência, primeiro emplacamento e pegar a documentação do veículo.

O setor de atendimento do Detran vai funcionar ao lado da sala da Polícia Federal no shopping. Na parte externa, será feita a vistoria, no pátio que foi construído.

Segundo a direção do Detran, mesmo com a nova estrutura, a agência do Jardim Morumbi, vai continuar funcionando provisoriamente, pois futuramente o governo do Estado vai alugar um imóvel na rua Elmano Soares, no centro da cidade, para instalação da nova sede do Detran. A partir daí, funcionará esta, e a do shopping.