AGLOMERAÇÃO Detran limita atendimento a 150 senhas em Três Lagoas Diariamente longas filas e tumulto são registrados na frente da unidade

26 ABR 2020 - 08h:20 Por Kelly Martins

Tumulto, fila gigante e aglomerações têm sido constantes em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Três Lagoas. A situação é registrada desde que o atendimento ao público foi retomado, em 13 de abril, após ficar suspenso como medida de prevenção ao novo coronavírus. Para controlar o fluxo de pessoas e manter as ações de combate ao vírus, o órgão passou a emitir senhas para a população.

São, no máximo, 150 senhas entregues por dia para as pessoas que ficam desde as 5h30 na fila. O atendimento no Detran começa a partir das 7h30 e segue até às 11h30. Depois, é retomado às 12h30 e encerra às 16h30. No entanto, tem muita gente indo até lá sem necessidade, já que a maioria dos serviços está disponível na internet.

A gerente do Detran, Solange Oliveira, explica que só deve receber atendimento presencial quem necessita buscar algum documento ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Mas muitos vêm até aqui querendo pagar documentos achando que estão vencidos, mas as datas foram prorrogadas. Também em busca de dar entrada na primeira CNH ou atrás de licenciamento. Mas todas essas informações estão no aplicativo do Detran ou no site. A maioria das questões é resolvida na internet até mesmo pagamentos de multas”, pontuou.

Solange destacou ainda que optou pela alternativa de emitir senhas diariamente para conseguir controlar a quantidade de clientes na porta do órgão e ampliar o possível o atendimento. Ela disse que o Detran trabalha atualmente com 50% do efetivo, já que muitos servidores estão afastados e outros em home office.