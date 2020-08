TRÂNSITO Detran orienta como encontrar código de segurança em documento para licenciamento No total, mais de 400 mil condutores já utilizam o documento no novo formato

14 AGO 2020 - 16h:00 Por Kelly Martins

Desde maio, os sul-mato-grossenses estão imprimindo o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículos), sem sair de casa. No total, mais de 400 mil condutores já utilizam o documento no novo formato. Em uma das etapas do portal de serviços do Detran-MS é necessário inserir o código de segurança do CRV (Certificado de Registro do Veículo), antigo DUT (Documento Único de Transferência), também conhecido como recibo de compra e venda, o que tem gerado dúvidas nos condutores. (Confira o calendário de licenciamento 2020).

O diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião Júnior, explica que o número e o código de segurança do CRV, estão localizados na parte superior direita do documento. “Diferente do CRLV, o CRV não é um documento de porte obrigatório e nem tem prazo de validade, sendo necessária a emissão de um novo somente quando há transferência de propriedade, mudança de UF, ou alteração de alguma característica ou categoria do veículo”, comenta.

Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o Portal de Serviços – Meu Detran e fazer o seu cadastro. "Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito", comenta o diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião.

Detran Digital



Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização. (Informações da assessoria).