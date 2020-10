TRêS LAGOAS Detran passa ter novo sistema de débito e totem para agilizar atendimento Diretor-presidente do Detran diz que medida visa evitar espera

22 OUT 2020 - 14h:45 Por Ana Cristina Santos

A agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), no shopping de Três Lagoas, terá um totem de autoatendimento para agilizar o pagamento de guias.

Ao todo, o Detran está instalando nove equipamentos em todo o Estado. Sete serão instalados na capital, e três no interior, nas cidades de Três Lagoas, Dourados e Corumbá. As instalações estão sendo feitas de maneira experimental e gradativa, começando pela sede.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa é mais uma inovação apresentada pela autarquia pensada para agilizar o atendimento e evitar a espera.

Outra novidade na agência do Detran de Três Lagoas é o sistema de débito que aceita cartões de todos os bancos, incluindo os digitais.

Na semana passada, o diretor-presidente do Detran esteve na cidade para lançar o “Detran Pag”. “Isso é um ganho enorme para o cliente e para o Detran em termos de tempo, conforto e segurança”, destacou Rudel Trindade, que visitou o Grupo RCN de Comunicação e falou das novidades.