TRêS LAGOAS Detran vai investir R$ 6 milhões em complexo que será construído na cidade Até que a nova sede do Detran fique pronta, órgão investe na melhoria do atendimento na agência do shopping da cidade

24 OUT 2020 - 07h:08 Por Ana Cristina Santos

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) já está em fase de contratação de projeto para a construção de uma nova agência em Três Lagoas. Trata-se de um complexo que, além de abrigar toda parte de atendimento do órgão, vai contemplar também a estrutura de aulas práticas das autoescolas, além de um “detranzinho”, local para ser utilizado em programa de educação no trânsito por crianças.

Segundo o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, o complexo foi orçado em R$ 6 milhões. Os recursos, de acordo com ele, já estão garantidos.

A nova sede do Detran em Três Lagoas será construída em um terreno na saída de Três Lagoas para Brasilândia, onde seria instalada uma cervejaria. O local, segundo Rudel, oferece todas as condições para a construção desse complexo.

“Já estamos na fase de contratação do projeto, o recurso já está alocado. Vai ficar muito bom. Vamos investir R$ 6 milhões na obra, mas depois tem a parte dos investimentos em equipamentos, em tecnologia... Isso vai gerar mais empregos, porque vai demandar mais funcionários”, destacou.

O diretor-presidente do Detran ressaltou que Três Lagoas é uma cidade importante, com uma frota de mais de 80 mil veículos. Por isso, o órgão entende que são necessários os investimentos. “É importante destacar que o Detran tem feito investimentos em sinalização em parceria com a prefeitura, que sempre quando pede, o órgão atende”, frisou.

NOVIDADES

Até que a nova sede do Detran fique pronta, o órgão está investindo e melhorando o atendimento na agência do shopping de Três Lagoas que, desde a semana passada já conta com um sistema de débito que aceita cartões de todos os bancos, incluindo os digitais. Além disso, terá um totem de autoatendimento para agilizar o pagamento de guias.

Ao todo, o Detran está instalando nove equipamentos em todo o Estado. Sete serão instalados na capital, e três no interior, nas cidades de Três Lagoas, Dourados e Corumbá. As instalações estão sendo feitas de maneira experimental e gradativa, começando pela sede.