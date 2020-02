BORA APROVEITAR ? Detran vai leiloar 80 veículos para circulação Veículos estão apreendidos no pátio do Detran de Três Lagoas

19 FEV 2020 - 20h:04 Por Ana Cristina Santos

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) vai leiloar 80 veículos , todos em bom estado de conservação, e aptos para a circulação. Os veículos, 75 motocicletas e cinco automóveis, estão apreendidos no pátio da agência de Três Lagoas.

Os lances serão feitos pela internet, e poderão participar pessoas físicas e jurídicas. O leilão está marcado para o dia 5 de março, das 9h às 15h. O edita do leilão foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (19).

Os veículos que serão leiloados foram apreendidos em Três Lagoas, Aparecida do Taboado, e Brasilândia.