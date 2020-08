TRêS LAGOAS Detran vai ‘limpar’ o pátio com leilão de motos e carros Lances podem ser feitos somente até esta segunda-feira (10)

8 AGO 2020 - 16h:00 Por Ana Cristina Santos

O Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) em parceria com a Leiloeira Aparecida Maria Fixer, realiza leilão eletrônico de 469 veículos, sendo 457 motocicletas e 12 automóveis.

O leilão encontra-se aberto para lances e terá encerramento dia 10 de agosto. Os lotes estão no pátio do Detran, na rua João Martins Montalvão, 288, Jardim Morumbi.

Para participar e ofertar lances, o interessado precisa fazer um cadastro no site www.leiloesjudiciais.com.br. No site, o interessado pode encontrar também o edital do leilão com todas as informações. Mais informações sobre o leilão podem ser obtidas pelo 0800-707-9272.