LIMITE Detran volta a aplicar prova teórica e agenda 180 alunos em Três Lagoas Por conta da pandemia, as avaliações estavam suspensas há dois meses

23 MAI 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) voltou a aplicar as provas teóricas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Três Lagoas. Elas estavam suspensas desde o dia 23 de março por conta das medidas de prevenção contra a transmissão da Covid-19 decretadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Porém, de forma gradativa, alguns serviços foram retomados e 180 alunos, que estavam na lista de espera há quase dois meses, já estão agendados para as avaliações que iniciaram nesta sexta-feira (22).

No entanto, os alunos foram divididos em quatro turmas, com 45 candidatos por dia, segundo o Detran. Foram adotadas ações para evitar aglomerações na unidade e consequentemente a disseminação do novo coronavírus. Além disso, a flexibilização dos serviços busca atender às demandas na região, já que diariamente dezenas de motoristas se aglomeram na unidade. O atendimento é realizado por meio de senhas e ao menos 150 são distribuídas diariamente.

Por isso, as provas teóricas serão aplicadas em três horários do dia, sendo às 8h, 10h30 e 14h, com 15 alunos na sala, em cada ocasião. As outras datas estabelecidas pelo órgão foram: 27, 28 e 29 de maio.

O agendamento da prova teórica deve ser realizado pelo Centro de Formação de Condutor (CFC) do candidato que está com o processo de habilitação parado. Ainda de acordo com o Detran, o número de pessoas por turma foi reduzido em 30% se comparado ao período anterior à pandemia.