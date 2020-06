LIBERADO Detran volta a aplicar prova teórica em Três Lagoas Exames estão suspensos há três meses por conta da pandemia do coronavírus

29 JUN 2020 - 07h:10 Por Kelly Martins

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) voltará a aplicar as provas teóricas para fornecer a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Três Lagoas. Elas já foram suspensas duas vezes por conta de medidas de prevenção contra a transmissão da Covid-19. No entanto, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, criado pelo município, liberou o órgão para retomar as provas a partir do mês de julho.

Os alunos serão divididos em cinco turmas e o número de pessoas nas salas será reduzido em 40% se comparado ao período anterior à pandemia. Além disso, as provas só poderão ser realizadas se o Detran junto às autoescolas adotarem todas as ações de prevenção contra o vírus.

Será obrigatório o uso da máscara por parte do aluno, do examinador, além do uso do álcool em gel e limpeza das salas durante os intervalos dos exames. As provas teóricas no Detran estão suspensas desde o dia 23 de março. por força de decretos do governo e município que proíbem aglomerações ou qualquer tipo de tumulto. O agendamento do teste deve ser realizado pelo Centro de Formação de Condutor (CFC) do candidato que está com o processo de habilitação parado.

Segundo informou a assessoria de imprensa do Detran, as datas já agendadas para as provas teóricas são os dias 10 e 23 de julho.