ELEIÇÕES 2020 Devido a pandemia, TRE-MS prevê aumento de abstenções em 2020 Todas as medidas de segurança foram tomadas, mas situação pode elevar números

15 NOV 2020 - 08h:26 Por Carol Beghelini

Depois de uma eleição municipal em 2016 com 19,68% de abstenção dos eleitores em todo o estado, a Justiça Eleitoral local não deixa de lado a possibilidade de aumento dos índices neste ano devido a pandemia.

O presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), João Maria Lós, orienta que quem estiver com febre ou tiver tido covid-19 nos últimos 14 dias não compareça à seção eleitoral para votar.

Apesar de toda essa preocupação, Lós garante que todas providências de biossegurança foram tomadas para evitar contágios durante a votação. Ainda de acordo com o presidente, a Justiça Eleitoral vem adotando todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos eleitores, mesários, fiscais partidários, candidatos e demais envolvidos no processo de votação.

Como já citado, não existe previsão de aumento da abstenção em 2020, porém, a possibilidade revelada pelo presidente do TRE mostra que, caso ela ocorra, não será algo que pegará os organizadores do pleito eleitoral deste ano de surpresa.

Além de pedir para que pessoas com febre ou sintomas da covid-19 não compareçam à votação, a Justiça Eleitoral tomou medidas que garantem o distanciamento social nas seções eleitorais, evitando aglomerações.

Outra recomendação importante é que cada eleitor leve a sua própria caneta para assinar a lista de presença. Os documentos serão apresentados nas seções sem contato com os mesários. O uso de máscara é obrigatório e quem se recusar a usá-la será retirado do local de votação pela equipe policial presente ali.