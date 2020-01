TENTATIVA DE HOMICÍDIO Suspeito de tentativa de homicídio é preso após ferir duas pessoas Carro estacionado em frente a casa do autor foi a causa das agressões

16 JAN 2020 - 10h:08 Por Alfredo Neto

Deyvison Pereira de Brito de 35 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (16), ao deixar duas pessoas feridas por golpes de estilete. O crime ocorreu na rua das Marias, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A primeira pessoa atacada por Deyvison foi uma doméstica que estaria varrendo a calçada. O agressor estaria incomodado com um carro estacionado na frente da sua residência, que fica ao lado da casa onde a vítima estava. Após tentar furar os pneus do carro, Deyvison avançou contra a mulher que foi ferida no dorso e braço esquerdo. A mulher precisou ser levada para o Hospital Auxiliadora com um corte grave no braço esquerdo.

Após esfaquear a doméstica, o agressor correu atrás da segunda vítima, por aproximadamente 400 metros, alcançando o homem na rua José Palma, também no bairro Parque São Carlos.

Testemunhas contaram que a segunda vítima teve bastante ferimentos no rosto causados pelos golpes de estilete. Deyvison Pereira de Brito é formado em geografia e está preso na 3ª DP.