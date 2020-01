SORTUDOS Dez pessoas são sorteadas na promoção de 'Natal Premiado' O sorteio ocorreu na sexta-feira durante o telejornal “TVC Agora”

12 JAN 2020 - 07h:30 Por Steffany Pincela

Dez moradores de Três Lagoas levaram prêmios na promoção “Natal Premiado”, realizada pelo Grupo RCN de Comunicação, em comemoração as festas de fim de ano. O sorteio ocorreu na sexta-feira (10), ao vivo, durante o telejornal “TVC Agora”, exibido na TVC – Canal 13.1 e pela rádio Cultura FM 106.5 MHz.

Os sorteados deverão retirar os prêmios na sede do Grupo RCN, localizado na rua Eurydice Chagas Cruz, número 807, no bairro Vila Nova, após a ligação da equipe de marketing da empresa.

A primeira sorteada foi a Rosângela Rodriges, moradora do bairro Santa Rita. Ela participou do sorteio e levou três meses de academia grátis.

Roberto Santana foi o segundo sorteado. Ele foi premiado com uma poltrona do papai. A terceira sorteada foi a moradora da rua Manoel Jorge, Karla Zuque. Ela ganhou um tablet.

A moradora do bairro Ipacaraí, Iraci Pereira, foi a quarta sorteada e ganhou uma bicicleta. Quem ganhou um celular smartphone foi a Adrielly de Lima. Ela foi a quinta sorteada.

O sexto sorteado foi o Flávio Contardi. Ele levou um notebook. Luiz Fernando Rodrigues, morador do bairro Vila Haro, foi o sétimo sorteado e ganhou uma cama box. A ganhadora de um ar-condicionado foi a moradora do bairro São Jorge, Janete Almeida. Ela foi a oitava sorteada.

Elisandra Silva, moradora do bairro Bela Vista, foi a nona sorteada e ganhou uma TV de LED.

A décima e última sorteada foi a Karoline Neves. Ela ganhou um salário mínimo (R$ 1.031) . A promoção faz parte do “Catálogo de Ideias e Negócios” do Grupo RCN. Para participar, os candidatos foram até as lojas parceiras da promoção, preencheram o cupom e colocaram na urna.

‘O Cofre’ dá R$ 2.080

A vendedora de roupas Michelle Marques, de 42 anos, é a nova ganhadora do quadro “O Cofre”, apresentado no programa policial “Pulseira de Prata”, da TVC HD – Canal 13.1 e da rádio Cultura FM 106.5 MHz - emissoras integrantes do Grupo RCN de Comunicação, em Três Lagoas.

Michelle acertou as quatro dezenas da senha de um cofre usado no programa e ganhou R$ 2.080. A senha era 1420, sugerida por ela entre mais de 80 mil palpites do público.

As outras nove sugestões, após a revelação de três dígitos da senha (142), foram de: Francisco José (1421), Regina Nascimento (1422), Cibele Guedes (1423), Eduardo Rocha (1424), Nykolas Pablo (1425), Cláudia Galvão Alves Santana (1426), Vanessa Oliveira (1427), Danielle Magalhães (1428) e Roseli Caetano de Souza (1429), além de Michele.

Logo após a confirmação de que ela era a ganhadora, Michele disse que vai usar o dinheiro do prêmio para “pagar as contas do início do ano, como IPTU, IPVA e cartão de crédito”. Também disse ter ficado feliz com a promoção e por ter sido a ganhadora do prêmio.

Esta é a segunda edição do quadro que foi lançada em junho, inicialmente, com prêmio de R$ 1 mil e acumulando R$ 20 por dia, enquanto a senha não era descoberta. Esta segunda edição, que teve início em setembro de 2019, começou no valor de R$ 500.

Para participar, telespectadores, ouvintes e internautas acessaram a fanpage da “Cultura FM e TVC” e do JPNews, no Facebook, curtiram e comentaram a live do programa, com envio de mensagem com o nome completo e o palpite de senha. A promoção alcançou mais de 55 mil pessoas envolvidas, com média de 500 internautas de todo o país simultaneamente na live e com mais de 10 mil comentários por dia.