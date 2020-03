FUGA Dez presos fogem de delegacia em Ribas do Rio Pardo A fuga aconteceu na manhã desta terça durante troca de plantão dos policiais

24 MAR 2020 - 10h:20 Por Alfredo Neto

Cerca de dez presos fugiram de uma delegacia, na manhã desta terça-feira (24) em Ribas do Rio Pardo, cidade distante 97 quilômetros da Capital Campo Grande.

A informações é que os presos esperaram a troca de turno dos policiais civis para fugirem, não foi informado como aconteceu a fuga, se foi por grades serradas ou se algum policial foi dominado e forçado a abrir a cela.

A Polícia Civil e Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Camapuã, Santa Rita do Pardo, Nova Alvorada do Sul, Anhanduí, Jaraguarí, Inocência e da capital Campo Grande fazem uma operação para recapturar os dez presos.

Até o fechamento desta notícia não havia nenhuma informação se algum preso havia sido recapturado pelas forças policiais.