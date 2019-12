ALAGAMENTOS Dezembro já choveu 80% do esperado para todo o mês em Três Lagoas Previsão é de mais chuva ao longo da semana

17 DEZ 2019 - 11h:00 Por kelly Martins

O mês de dezembro poderá encerrar com volume de chuva acima da média histórica, em Três Lagoas. Isso porque já choveu 80% do esperado para o período, segundo a universidade Uniderp/MS, ligada ao Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet). A média para o mês é de 197 milímetros e até esta terça-feira (17) foi registrado 156 milímetros.

O relatório pluviométrico aponta que dezembro poderá apresentar chuvas acima da média, enchentes e enxurradas na região. Nesta segunda-feira (16), por exemplo, choveu na cidade 50 milimetros, o suficiente para alagar ruas, avenidas e diversos bairros. A região da Lagoa Maior é um dos principais pontos críticos.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta também que o volume de chuva no mês de dezembro será o maior do ano em Mato Grosso do Sul. A média prevista para o mês é de 225 milímetros para todas as estações meteorológicas do estado. Isso deixará o clima mais ameno em todas as regiões, permanecendo mais agradável com relação a meses anteriores.