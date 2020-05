CORONAVÍRUS Dezesseis moradores aguardam resultado de exame para Covid-19 Ao todo, Três Lagoas contabiliza 65 casos confirmados da doença

4 MAI 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Dezesseis moradores que estão com suspeita de contaminação por coronavírus, em Três Lagoas, aguardam o resultado dos exames. As amostras foram coletadas na semana passada e enviadas para o Laboratório Central do Estado (Lacen/MS). Em Mato Grosso do Sul, 50 pessoas esperam pelo resultado porque também apresentaram os principais sintomadas da Covid-19.

Em Três Lagoas, já são 65 casos confirmados. Foram 55 confirmações em abril e 10 nos primeiros três dias de maio. Ao todo, o município contabiliza 355 casos notificados. Desses, 274 já tiveram a suspeita descartada para Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Desde a última semana de abril, Três Lagoas oferece testes rápidos e também o serviço de Drive Thru com a testagem dos moradores que apresentam suspeita da Covid-19.