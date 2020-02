PREFEITURA Dezoito candidatos aprovados em concurso para a Saúde serão empossados Concurso foi realizado pela Prefeitura de Três Lagoas e posse será nesta quinta

5 FEV 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

Dezoito candidatos aprovados em concurso realizado pela Prefeitura de Três Lagoas foram convocados para a posse dos cargos. A convocação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul e se refere a um concurso público de 2018 para o setor da Saúde. Confira a relação.

De acordo com a administração municipal, os novos cargos são para diversas áreas, como psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, atendente de farmácia, técnico em raio-x, médico da família, assistente social e artesão.

Os novos servidores públicos vão atuar em postos de saúde e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Conforme publicação, a posse será realizada nesta quinta-feira (6), às 17h30, no Crase Coração de Mãe, localizado na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Haro.