SAúDE Dia 'D' da Campanha de Multivacinação será neste sábado em Três Lagoas A ação inclui vacinas contra poliomielite e sarampo

16 OUT 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

O dia “D” Nacional de Mobilização da Campanha de Multivacinação, incluindo poliomielite (paralisia infantil) e sarampo, será realizado neste sábado (17), em Três Lagoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), haverá atendimento em todas as Unidades de Atenção Básica de Saúde (Postinhos), incluindo a Unidade de Saúde de Arapuá e o Setor de Imunização do Centro de Especialidades Médicas (CEM), a partir das 8h até às 17h.



Na campanha, que teve início em 5 de outubro, em todas as unidades de saúde de Três Lagoas, crianças de 1 a 5 anos incompletos devem ser vacinadas contra a poliomielite (paralisia infantil) e sarampo. Adolescentes de até 14 anos e adultos, entre 20 e 49 anos de idade, devem aproveitar a oportunidade para atualização das suas respectivas carteiras de vacina, principalmente no que diz respeito à imunização contra o sarampo e outras doenças que precisam ser erradicadas.



A secretaria destaca que é importante que pais ou responsáveis levem as carteiras de vacinação dos filhos para que o profissional da área verifique quais vacinas precisam ser aplicadas para atualização do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.