INFLUENZA Dia D é prorrogado e vacinação contra gripe inicia para mais grupos de risco Vacina imuniza contra dois tipos do vírus Influenza A, o H1N1 e H3N2, e também contra o vírus Influenza B

11 MAI 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

O Dia “D” de mobilização nacional da campanha de vacinação contra gripe Influenza foi prorrogado e será no dia 23 deste mês. As 15 unidades de saúde estarão vacinando das 7h às 17h.

Na próxima semana, a campanha começa para mais grupos de risco. Entre os dias 12 e 14, motoristas profissionais e caminhoneiros poderão receber a vacina no Posto Fiscal, no período da manhã.

No sábado (16), será a vez das gestantes, puérperas, professores e pessoas entre 55 e 59 anos de idade. Neste dia, a campanha será em drive thru em três pontos: no Shopping Três Lagoas, Exército e Parque de Exposições.

No dia 23, Dia D, podem receber as crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade e portadores de deficiência.

Vale lembrar que a vacina imuniza contra dois tipos do vírus Influenza A, o H1N1 e H3N2, e também contra o vírus Influenza B. Ela não protege contra o novo coronavírus.

