PESQUISA Dia das Crianças deve movimentar R$ 3,2 milhões na economia de Três Lagoas Valor a ser gasto nesta data será menor se comparado ao ano passado

22 SET 2020 - 09h:26 Por Ana Cristina Santos

O Dia das Crianças poderá movimentar R$ 3,2milhões na economia de Três Lagoas, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae MS- queda significativa em relação a 2019.

No ano passado, a projeção foi de uma movimentação de R$ 5,6 milhões. A redução deve-se aos reflexos da pandemia da Covid-19.

Segundo o levantamento, neste ano, 40,82% dos entrevistados informaram que pretendem comprar presentes, em um gasto médio de R$ 109. No ano passado, 54% dos entrevistados informaram que iriam comprar presentes, no valor médio de R$ 167.

Somente com presentes, a pesquisa prevê uma movimentação de R$ 2,1 milhões, e com as comemorações, de R$ 1,1 milhão. O valor médio com as comemorações será de R$ 83, enquanto que no ano passado, foi de R$ 108.

Dentre os presentes, deverá prevalecer a preferência por roupas (33%), seguido por brinquedos (22%), e calçados (18%). A maioria (78%) pretende comprar em loja física, enquanto que 21% pela internet.

Ainda de acordo com o levantamento, 44% dos entrevistados informaram que pretendem comemorar a data fazendo refeições em casa, enquanto que 26% pretendem comprar a comida. Já 16% disseram que vão passear e 10% vão brincar com as crianças.