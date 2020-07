25 DE JULHO Dia do Motorista: Uma luta nossa, pela vida de todos Os números são assustadores, mas o custo humano é imensurável

25 JUL 2020 - 06h:00 Por Beatriz Rodas

A cada uma hora, cinco pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), só entre 2009 a 2018, 1,6 milhão de pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito.

Os números são assustadores, mas o custo humano é imensurável e, muitas vezes, irreparável. Todos estamos no trânsito. Motoristas, motociclistas, pedestres. Pessoas.

MUNDO AFORA

O mundo todo está falando de comportamento seguro no trânsito, pois todos foram convocados para a Década de Ação pela Segurança do Trânsito, instituída de 2011 a 2020 pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Na Argentina, a Câmara de Empresas de Publicidade em Vias Públicas criou uma campanha que ilustra pessoas como ovos – isso mesmo, ovos de galinha, aqueles utilizados na culinária – fazendo alusão à fragilidade dos pedestres no trânsito, com a frase: “A 20 km/h somos todos frágeis”.

Já na Espanha, uma campanha da Direção Geral do Trânsito (DGT) escreveu “gracias” [do espanhol, “obrigado”] no asfalto, com a mensagem: “Uma pessoa que não morre no trânsito não é só uma pessoa que se salva. São pais, filhos, irmãos, amigos que não sofrem inutilmente. Usando o cinto de segurança, sem conduzir sob influência do álcool e correndo menos, o número de mortes diminuiu. Continuamos assim? Obrigado.”

No Brasil, o Instituto Mobih lançou a campanha: “O trânsito não é um jogo. Uma escolha errada vale a sua vida!”.

A campanha interativa foi lançada em maio deste ano e se tornou viral, tanto nas ruas – em placas de outdoor e carrinhos de supermercados – quanto nas redes sociais.

TRÊS LAGOAS

Em maio deste ano, após a queda de acidentes de trânsito devido ao isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, o trânsito três-lagoense voltou a gerar alerta. Coincidentemente em maio, o mês de conscientização sobre a segurança no trânsito. Foram mais de 60 ocorrências registradas nas ruas e avenidas; em março, o mês que antecedeu a pandemia, foram 52.

Por outro aspecto, Adriano Barreto, secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, em entrevista ao RCN Notícias, explicou que “Três Lagoas já tem mais de 60% de malha pavimentada e, hoje, a nossa meta é aumentar de 15 a 20% destes 40% que faltam”.

SEU DIA!

Motoristas, motociclistas, pedestres, animais de tração... Vidas! O trânsito, definitivamente, precisa da nossa atenção – redobrada – e esta data é especial para redobrarmos esta atenção; 25 de julho, Dia do Motorista.