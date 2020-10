ENTREVISTA Dia do Professor: importância e desafios da tecnologia na educação em tempos de pandemia Professora leciona espanhol para alunos do ensino médio

15 OUT 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Neste ano, bastante atípico, os profissionais da educação precisaram se reinventar para adaptar o trabalho fora das salas de aulas e dentro da própria casa.

O home office para a categoria veio como a única forma de manter o trabalho e o ano letivo das crianças e adolescentes que tiveram que deixar de ir às escolas devido à pandemia do novo coronavírus.

As aulas, agora, são remotas e online. As carteiras foram substituídas pelas mesas de casa e a lousa pela câmera do computador.

A tecnologia tem sido fundamental neste período. "Mas sinto muito a falta do calor humano das crianças", revela a professora de espanhol, Rafaela Panuchi, em entrevista ao programa A Casa É Sua.

Acompanhe: