ENTREVISTA Dia do Professor: ‘Nossa luta é permanente’, diz presidente do Sinted Mato Grosso do Sul tem o segundo melhor piso salarial do país

15 OUT 2020 - 14h:56 Por Ana Cristina Santos

15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Maria Diogo, a luta da categoria é permanente no que se refere a valorização profissional. “A gente vive diferentes contextos históricos políticos. Já vivemos em contextos históricos onde tivemos mais valorização, hoje no cenário nacional, a gente luta conta a retirada de direitos”, comentou.

Em relação ao cenário municipal, a presidente do Sindicato destacou que, Três Lagoas está à frente dos mais de cinco mil municípios brasileiros, no que se referente a questão salarial. A Rede Municipal de Ensino, de acordo com ela, tem um dos melhores piso salarial. No Estado, a cidade é a 5º com o melhor piso. “ Entre os mais de cinco mil municípios, têm cidades que não pagam nem o piso nacional, aqui em Três Lagoas, o piso é pago por 20 horas”, destacou.

Mato Grosso do Sul, segundo Maria Diogo, tem o segundo melhor piso salarial do país.