TRêS LAGOAS Dia dos Namorados deve injetar R$ 4,9 milhões na economia local Gasto médio com presentes neste ano será de R$ 170, segundo pesquisa

3 JUN 2020 - 09h:20 Por Ana Cristina Santos

O Dia dos Namorados, terceira data mais importante para o comércio – atrás apenas do Natal e Dia das Mães -, deverá injetar R$ 4,9 milhões na economia de Três Lagoas. Isso é o que revela pesquisa de intenção de compras da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio), em parceria com o Sebrae.

Somente com presentes, a data deve movimentar, segundo a pesquisa, R$ 3,2 milhões. Com comemorações, mais R$ 1,66 milhão. O montante a ser injetado na economia local neste ano, representa uma queda de 40% se comparada a mesma data do ano passado.

O gasto médio com presentes neste ano será de R$ 170,71. Apesar do atual cenário, em 2020, as pessoas pretendem gastar um pouco mais com presente se comparado ao ano passado, que o valor médio foi de R$ 129,23. Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados vão às compras neste ano.

Com comemorações, a pesquisa revela que, o gasto médio será de R$ 142, e 53% dos entrevistados disseram que vão comemorar a data.

Os motivos para a redução da movimentação financeira, segundo o levantamento, vão além da redução do consumo. O levantamento revela que 25% dos entrevistados não estão namorado, ou seja, não vão gastar com presentes, 32% ainda estão indecisos quanto ao que comprar e 20% dos 47% que vão comemorar, disseram que não vão gastar para tanto.

Ainda segundo a pesquisa, 18% vão comprar roupa para presentear,12% bolsas e acessórios, e 8% cestas de café, ou chocolates. A maioria (72%) vai pagar em dinheiro, ou débito. O levantamento mostra também que 67% dos entrevistados vão comprar em lojas físicas e 33% pela internet.

A pesquisa perguntou também, se não tivessem restrições, em função da pandemia da Covid-19, como seriam as comemorações? A maioria (67%), respondeu que ficaria em casa, e 24% levariam o namorado, ou namorada para um passeio, e 8% comemorariam em lanchonetes ou restaurantes.