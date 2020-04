PANDEMIA Diálogo ameniza solidão durante isolamento social Psicólogo avalia que terapia online e bate-papo com amigos podem ajudar

20 ABR 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Em tempos de distanciamento social e contato só se for virtual, muitas pessoas estão se sentindo sós, mais deprimidas. Ficar em casa tem sido tarefa difícil para quem era acostumado com a rotina do vai e vem e que, agora, estão tendo que se reinventar, mesmo que seja dentro de casa. E vale até a forma de se aproximar de quem sente saudade. Uma vídeo chamada pelo celular entre pai e filha durante o café da manhã pode passar a sensação de estarem todos à mesa, por exemplo.

“É fundamental manter contato durante esse período de isolamento social, que é cheio de medo e incertezas. A sensação do ‘juntos à distância’ conforta. Porque ficamos tranquilos em estar fazendo a nossa parte estando em casa e também mais calmos, porque o distanciamento fere a gente. Ficamos mais tristes naturalmente”, comenta o psicólogo Diego Molina.

De acordo com o especialista, com o contato físico mais limitado, as pessoas estão tendo tempo para ficarem às sós consigo mesmas. “Nem sempre é o que elas mais querem. Quando o indivíduo se sente confortável para refletir e evoluir com a própria companhia pode ter um resultado incrível. Mas e quando há feridas não cicatrizadas? Ele quer fugir dali. Por isso, o diálogo pode ser uma ajuda, seja com seu psicólogo, familiar ou amigo”.

CADA UM IMPORTA

Por isso um grupo de psicólogos e nutricionista daqui de Três Lagoas decidiu fundar o programa “Cada Pessoa Importa”. Na internet, eles dão atendimento de graça para brasileiros de todo o mundo. É o que explica o idealizador do projeto, Diego Molina. “São 13 psicólogos ao todo, contando com os daqui de Três Lagoas, mais outros de São Paulo e da Bahia. Além de duas nutricionistas, uma portuguesa e uma três-lagoense. O objetivo é um só: dar suporte emocional nessa fase tão difícil”, explica.

O trabalho é voluntário e atende, atualmente, brasileiros que moram no mundo todo. O projeto é aberto à comunidade. Para se inscrever é preciso acessar o Instagram @cadapessoaimporta e clicar no link que aparece no perfil. É de graça e seguro.