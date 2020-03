RELIGIÃO Diocese de Três Lagoas passa a transmitir missas pela internet Missas serão exibidas em redes sociais e fiéis são orientados a acompanhar celebração de casa

18 MAR 2020 - 14h:05 Por Tatiane Simon

A Diocese de Três Lagoas determinou suspensão por tempo indefinido celebrações eucarísticas, as missas, com a presença física de fiéis. Entretanto, em todas as paróquias, os presbíteros vão celebrar, diariamente, a Santa Missa, de forma privada.

O documento, assinado pelo bispo diocesano Dom Luiz Knupp, ressalta que a medida do possível seja essa celebração transmitida pelas redes sociais e/ou plataformas digitais, organizada pela Pastoral da Comunicação ou por quem for designado pelo pároco. "A Santa Missa, com a comunhão espiritual, pode ser acessada por meio da televisão, do rádio e da internet, cumprindo, assim, o preceito dominical", informa o documento.

Todos os dias às 7h e às 19h haverá celebração de missa com transmissão na página da Diocese de Três Lagoas no Facebook.

Apesar das missas suspensas e sem a presença física dos fiéis, o documento fala que as igrejas e capelas permaneçam abertas, higienizadas e bem arejadas, inclusive os serviços das secretarias paroquiais.

Também estão suspensas atividades como catequese e confissões comunitárias. No caso de batismos, somente em caso de emergência. Para unção dos enfermos, o padre não deve utilizar máscara e luvas. Quanto aos casamentos, a orientação é a possibilidade de remarcar as cerimônias já agendadas.

