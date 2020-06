VIOLêNCIA SEXUAL Diocese de Três Lagoas cria comissão de combate ao abuso sexual O comitê será responsável por apurar abusos em crianças, adolescentes

25 JUN 2020 - 08h:22 Por Israel Espíndola

A pedido do Papa Francisco todas as Dioceses criaram em suas paróquias a Comissão Regional de Combate abuso sexual em crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis.

Esta comissão irá investigar crimes sexuais cometidos em toda esfera civil e também dentro da comunidade eclesiástica. Em Três Lagoas, No dia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro diocesano, o Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Gonçalves Knupp, utilizou as redes sociais para fazer um importante pronunciamento. Em atendimento a Carta Apostólica sob a forma de "Motu Proprio" do Papa Francisco, de 9 de maio de 2019, com o título Vos Estis Lux Mundi (Vós sois a luz do mundo), a Diocese de Três Lagoas, bem como todo o Regional Oeste 1 (que compreende as sete Dioceses do Estado de Mato Grosso do Sul), conta com uma Comissão Regional que irá auxiliar no combate ao abuso sexual de menores e pessoas vulneráveis.

Na Carta Apostólica, o Papa solicita aos Bispos Diocesanos um ato de responsabilidade diante do clero, dos religiosos e religiosas e das lideranças leigas presentes e atuantes na Igreja que lhes é confiada, no combate ao abuso sexual. "A igreja tem tratado este tema com muita seriedade. Porém, mesmo com esta atitude, Ela vem sendo machucada e ferida por comportamentos de pessoas que agem de maneira diferente ao que nos pede o coração de Jesus, isso tem sido uma grande chaga. O fato de organizarmos esta comissão, não quer dizer que temos casos, mas sim, que temos a consciência da importância que é trabalhar esta conscientização não só dentro da Igreja, mas, em toda a nossa sociedade e chamar a atenção para a proteção da Vida em sua totalidade", disse Dom Luiz Gonçalves Knupp, Bispo da Diocese de Três Lagoas.

