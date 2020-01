HONRAS Diplomata três-lagoense recebe Jair Bolsonaro em embaixada de Luanda Juliano Rojas Maia foi encarregado de atualizar informações das relações Brasil-Angola ao presidente nesta quinta-feira

25 JAN 2020 - 07h:20 Por Valdecir Cremon

O diplomata três-lagoense Juliano Rojas Maia recebeu, nesta quinta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro na embaixada brasileira em Luanda (Angola), durante uma escala técnica da viagem da comitiva presidencial à Índia. Bolsonaro vai ao país para a assinatura de acordos entre os dois países. Devem ser assinados pelo menos dez acordos bilaterais, em áreas como segurança cibernética, bioenergia e saúde.

Em Luanda, onde ficou por uma hora, e foi recebido pelas autoridades locais, Bolsonaro recebeu de Juliano Maia informações sobre as relações do Brasil com a Angola que, segundo o diplomata “são intensas e mostram o fortalecimento de cooperação”, uma vez que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, em 1975.

O presidente deve fazer voltar ao país africano em setembro deste ano.

Em 2019, o Brasil exportou U$ 408 milhões para Angola e importou U$ 140 milhões, segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

CARREIRA

Antes de chegar ao corpo diplomático brasileiro, Juliano Maia cursou Direito pela PUC (Pontifícia Universidade Católica), de São Paulo (SP) e se formou como cientista político pela USP (Universidade de São Paulo ). Aos 25 anos, após aprovação no concurso de admissão do Instituto Rio Branco, tornou-se diplomata e iniciou a carreira em Brasília (DF), passando por Nova Iorque (EUA) e Assunção (Paraguai). Foi nomeado para trabalhar em Angola em junho de 2018.

O três-lagoense, irmão do secretário-geral da Prefeitura de Três Lagoas, Cassiano Maia e filho do médico Adir Pires Maia, Juliano tem 40 anos, é casado, pai de dois filhos.

“Meu irmão sempre lutou por essa carreira, é uma pessoa muito estudiosa e orgulho da família”, disse Cassiano.

HOMENAGENS

Em 2013, o diplomata foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado por iniciativa do deputado estadual Eduardo Rocha (MDB). No ano anterior, recebeu título de Cidadão Benemérito outorgado pela Câmara de Três Lagoas por indicação do vereador Antônio “Tonhão” Empke (MDB). Na sessão, disse durante discurso que tinha “grande orgulho” de citar sempre que possível que é nascido em Três Lagoas.