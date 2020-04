TRêS LAGOAS Diretor de escola cria varal de máscaras 'pegue a sua e deixa para os próximos' Ação iniciou nesta segunda-feira com 30 máscaras e hoje com 11 em tecido

14 ABR 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Gestos solidários têm se manifestado diariamente entre os três-lagoenses desde o início da pandemia do novo coronavírus. O mais recente exemplo vem da escola municipal Olyntho Mancini. O diretor, Jeferson Martins, fez um varal no portão externo da escola disponibilizando máscaras para doação.

Com um cartaz escrito "MÁSCARAS GRATUITAS – Pegue a sua e deixe as outras para os próximos", o diretor iniciou a ação na segunda-feira (13) com a oferta de 30 unidades em TNT. Hoje (14) há 11 máscaras em tecido e amanhã serão mais 20 em TNT. Todas são fruto de doações.



"Estamos há quase um mês sem aula em razão do isolamento social. Sei que muitas famílias não têm condições de adquirirem essas máscaras, então imaginei que esta ação às ajudaria", disse.



Segundo Jeferson, as máscaras são embaladas em sacos plásticos devidamente vedados.



"Nós vedamos com saquinhos duplos para impedir a ação do tempo ou qualquer tipo de contaminação", explicou.



DOAÇÕES



O diretor espera continuar com a ação nos próximos dias e, diante disso, solicitou que quem quiser contribuir com a ação doando máscaras podem mandar um e-mail para emolynthomancini@treslagoas.ms.gov.br ou deixando uma mensagem abaixo da publicação da ação no Facebook "Escola Olyntho Mancini".