Diretor desmente demissão ‘em massa’ de médicos no hospital

1 MAI 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

O atual diretor técnicos do Corpo Clínico do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, o infectologista Delson Nascimento, desmentiu que esteja acontecendo “demissão em massa” de médicos que atendem na unidade, diferente do que foi divulgado na internet e por mensagens de aplicativos.

Delson disse que existem cerca de 130 médicos que atendem no hospital. Desses, apenas quatro pediram demissão em comum acordo com a direção do Auxiliadora, conforme consta em ata.

O infectologista que está no cargo em substituição ao diretor técnico, Francisco Claro, afastado por conta da Covid, explicou que a gestão compartilhada (prefeitura e hospital) está cumprindo uma portaria do Ministério da Saúde que determina que o médico cumpra plantão presencial. E como não teve um entendimento financeiro com o grupo de médicos clínicos, houve uma rescisão de contrato amigável, segundo Delson.

O diretor ressaltou que não existe falta de profissionais médicos nesse período, mesmo com o afastamento dos que estão no grupo de risco para Covid.