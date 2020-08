DE OLHO EM UMA VAGA Diretor é exonerado para disputar as eleições Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

11 AGO 2020

O diretor do Departamento de Cultura de Três Lagoas, Rodrigo Fernandes, foi exonerado do cargo para concorrer as eleições de novembro deste ano. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (11). Rodrigo já tinha sido exonerado, em abril, mas depois voltou porque não tinha a necessidade de desincompatibilização do cargo seis meses antes das eleições. Por ser diretor, o prazo é de três meses antes das eleições.

NOMEADO

No lugar de Rodrigo Fernandes, quem assume o cargo de diretor é o servidor Heriksen Plesley da Silva Costa, que já trabalha no departamento.

ESTREANTE

Rodrigo Fernandes vai disputar as eleições pela primeira vez. Assim como ele, em Três Lagoas, o processo eleitoral deste ano terá muitos candidatos disputando o pleito pela primeira vez. A pergunta é: será que vai haver renovação na Câmara nas eleições deste ano?

FORA DO AR

A partir desta terça-feira (11), quem quiser disputar cargos na eleição de novembro não poderá apresentar programas na televisão e no rádio. Em Três Lagoas, o vereador Antônio Empeke Junior se afastou dos programas de TV e rádio.

ILUMINAÇÃO

O vereador Marcus Bazé (DEM) apresentou uma indicação para que seja implantada iluminação pública na BR-158, no trecho compreendido entre a rotatória do Shopping Três Lagoas e a rotatória do cruzamento com a BR-262. O trecho realmente merece iluminação, pois é muito escuro e perigoso.