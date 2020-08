TRêS LAGOAS Diretores pedem que alunos não desistam do ano letivo Alunos estão sem aulas presenciais desde março deste ano

12 AGO 2020 - 15h:42 Por Ana Cristina Santos

Sem aulas presenciais desde março deste ano, quando iniciou a pandemia da Covid- 19, os diretores das escolas estaduais de Três Lagoas têm feito um pedido para que os alunos não desistam do ano letivo.

O pedido tem sido feito diante do número de alunos, principalmente do ensino médio, que não tem devolvido as atividades que foram elaboradas pelos professores.

A diretora da escola Dom Aquino Correa, Sandra Canisso, disse que esse período tem sido de aprendizado para alunos e professores. “Buscamos alternativas. Imprimimos, inclusive o material quando o aluno não tem acesso à internet. Pedimos para que os alunos não desistam do ano letivo”, pediu a diretora.

A mesma solicitação foi feita pela diretora da escola Jomap, Lurdes Nery, que resumiu esse momento como um desafio. “A cada dia vamos vencendo esses desafios. Estamos fazendo o melhor”, destacou a diretora, que também pediu para os alunos entregarem as atividades e não desistir do ano letivo, apesar das dificuldades.