ESTACIONAMENTO Diretoria alerta para validade de cartão Cartão é exclusivo a idosos e pessoas com deficiência

25 JAN 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

Mais de mil carteirinhas que garantem o direito de estacionamento em vagas especiais, em Três Lagoas, foram emitidas pela Diretoria Municipal de Trânsito no ano passado. O cartão é exclusivo a idosos e pessoas com deficiência e pode ser usado para a isenção do pagamento da zona azul, na cidade. Porém, é necessário que o documento seja solicitado ao órgão para que esse público tenha direito às vagas.

Por isso, a diretoria informa que os idosos e pessoas com deficiência devem procurar o setor para a renovação ou cadastro.

O cartão é gratuito e a pessoa só precisa estar com o original e cópia do RG e CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação), junto com um laudo médico atestando a deficiência que lhe dá o direto ao estacionamento especial. Para idosos, o cartão tem a validade de cinco anos e para PCD a validade vai de 3 meses a 3 anos, de acordo com a necessidade da pessoa. É necessário que o documento seja atualizado periodicamente para que o direito se mantenha.

A vaga só pode ser utilizada caso o beneficiário desse direito esteja no veículo, sendo como condutor ou passageiro. Também só é possível estacionar na vaga, com o direito da gratuidade, por duas horas, assim como as vagas comuns, para que tenha rotatividade no estacionamento.

De acordo com dados repassados pelo Departamento Municipal de Trânsito, locais particulares, como mercados e shopping que possuem a vaga também se encaixam na regra, com possível penalidade por agentes de fiscalização, que são autorizados a aplicar notificações.