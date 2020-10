AMEAÇA Discussão entre mulheres vira ameaça e acaba na 2ªDP Ameaças vieram após a autora discutir com o sobrinho da vítima

28 OUT 2020 - 16h:00 Por Alfredo Neto

Uma discussão entre duas mulheres, acabou na delegacia após a briga evoluir para ameaças neste terça-feira (27) na rua 29, no bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

A discussão entre as mulheres, uma de 43 anos, e outra com 45, teria começado após a vítima interferir na discussão do sobrinho com a autor, A mulher de 43 anos ameaçou a vítima dizendo, “não saio nos tapas com outra mulher, gosto é de meter a faca e depois lamber o sangue escorrendo”.

A vítima temendo pela própria vida, procurou a Segunda Delegacia de Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência por ameaça e um inquérito foi aberto.