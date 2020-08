GRÁTIS Estado libera mais um número para agendamentos de testes no Disk Coronavírus Novo número de atendimento é 0800 647 0911 e é válido para todo o MS

11 AGO 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

O Governo de Mato Grosso do Sul está disponibilizando a toda a população mais um "Disk Coronavírus" para orientações, agendamento de testes e outros serviços relacionados à COVD-19. Para essa finalidade, a partir desta segunda-feira (10), foi implantado em todo o Estado o serviço "Disk Coronavírus" pelo número 0800 647 0911.

"Por este número, as pessoas poderão agendar o serviço de agendamento de exames por Drive-Thru, junto ao Corpo de Bombeiros", explicou a secretária de Saúde de Três Lagoas, Angelina Zuque.



Este novo número de telefone vem somar ao já existente número (3311-6262), implantado desde março pelo Governo do Estado, em parceria com o comando do Corpo de Bombeiros Militar, para a população esclarecer dúvidas e obter informações sobre a COVD-19. Os antigos números continuam valendo, porém, a padronização e o fato de ser um telefone de ligação gratuita poderão facilitar o acesso.



Este novo serviço atende à demanda da população dos quatro municípios de referência macrorregional do Estado, ou seja, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.



Com este novo número (0800 647 0911), de ligação gratuita para a população, "este serviço ganha mais qualidade e facilidades de acesso", comentou Angelina Zuque.

Só em julho, o Disk Coronavírus, pelo número 3311-6262, atendeu a 37.229 ligações.