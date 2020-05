BASTIDORES Disputa pela Prefeitura não será tão fácil como parece Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (16)

16 MAI 2020 - 07h:40 Por Redação

FLEXIBILIZAÇÃO

Alguns comerciantes do ramo de bares e restaurantes de Três Lagoas esperam uma flexibilização no decreto que proibiu o funcionamento desses estabelecimentos depois das 21h. Alguns dizem que se a restrição continuar, fecharão as portas.

OPOSIÇÃO

A disputa pela Prefeitura de Três Lagoas não será tão fácil como parece. Partidos considerados de oposição à atual administração prometem se unir em torno de um nome para disputar com o atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). Cinco partidos já lançaram pré-candidatos, mas no fundo, o que querem, é escolher um nome forte nas pesquisas para concorrer com Guerreiro.

EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Três Lagoas deve manter as aulas suspensas até 30 de junho, acompanhando o Estado. Há quem diga que nem depois desse período, as aulas presenciais voltam. A prefeitura em consequência da pandemia deve reduzir o número de funcionários contratados na educação.

ARRECADAÇÃO

Apesar de uma pequena queda na arrecadação do IPTU deste ano, em Três Lagoas, o ISS segue com uma boa receita. Apesar da prorrogação no pagamento das parcelas, até agora o município já arrecadou R$ 980 mil com IPTU pago em duas parcelas até agora. No ano passado, no período, a arrecadação foi de um R$ 1,4 milhão. Já o ISS rendeu R$ 4,9 milhões até o momento. No ano passado, foram recolhidos, R$ 4,3 milhões no mesmo período. Saldo positivo de R$ 600 mil em 2020. Pesa nesta conta a indústria de celulose.