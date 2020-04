ENTENDA Distanciamento x isolamento social contra a Covid-19 Os três termos mais utilizados nas últimas semanas quando se refere ao combate e ao tratamento contra o novo coronavírus

6 ABR 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

Quarentena, distanciamento social e isolamento domiciliar. Os três termos mais utilizados nas últimas semanas quando se refere ao combate e ao tratamento contra o novo coronavírus. Na prática, é importante ressaltar que eles não significam a mesma coisa.

De acordo com o Ministério da Saúde, as palavras acima apresentam três conceitos diferentes: O isolamento domiciliar é para os casos suspeitos ou confirmados para Covid-19. A medida vale para todos que convivem com o paciente.

Já o distanciamento social é uma medida geral determinada por Estados, Municípios e União, que tem por objetivo resguardar a circulação das pessoas em ambientes públicos e privados, para que as pessoas permaneçam em casa. Escolas, templos religiosos, shopping, comércio, são alguns exemplos de locais que devem permanecer fechados temporariamente para evitar a aglomeração.

A quarentena é um conceito utilizado, para o paciente que é viajante e que deve permanecer em casa por sete dias com intuito de avaliar surgimento de sintomas. Segundo a secretária municipal de saúde, o momento pede bom senso e colaboração para conter o avanço do contágio do novo coronavírus entre os três-lagoenses. “Não é hora para reunir os amigos em frente de casa para tomar tereré. É para cada um ficar na sua casa e não compartilhar com ninguém objetos pessoais, como a própria bomba de tereré. Uma pessoa contaminada pode transmitir para outras três. Mas ela pode ser assintomática e servir como hospedeiro para o vírus sem nem saber que está infectado”, afirma.

E complementa orientando que “se for preciso ir ao mercado, por exemplo, que vá apenas um da família. Lá, também precisa de cuidados. Distância na fila de pelo menos um metro e sem aperto de mão. Lembrar de higienizar bem as mãos e os produtos ao chegar em casa”.