ATENDIMENTO Distribuição de senhas para a Caixa Econômica será feita no ginásio da Lagoa Maior Além da mudança de local, a distribuição começará às 11h

14 AGO 2020 - 17h:00 Por Kelly Martins

A partir da próxima quarta-feira (19), a retirada de senhas para atendimento presencial na agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Três Lagoas, mudará de local. De acordo com a prefeitura, os trabalhadores deverão ir até o Ginásio Poliesportivo “Professor Eduardo Milanez”, na Lagoa Maior, local onde as senhas serão distribuídas.

A medida, conforme a administração, é para diminuir as filas em frente à agência da Caixa, na avenida Antônio Trajano, e para proporcionar melhor atendimento. O espaço é coberto, possui banheiros, bebedouros e arquibancada, para os trabalhadores.

Ainda de acordo com a prefeitura, serão distribuídas 300 senhas por dia e a partir das 11h. “Com isso, as medidas de distanciamento exigidas para evitar a proliferação do coronavírus podem ser obedecidas e a mudança de horário evita o desrespeito ao toque de recolher, imposto pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19”, consta trecho da nota.