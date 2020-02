TRêS LAGOAS Distrito industrial vira comércio imobiliário Áreas no distrito industrial são vendidas, sublocadas e outras abandonadas

1 FEV 2020 - 07h:15 Por Ana Cristina Santos

Levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas revela que o parque industrial localizado no perímetro urbano da cidade virou um comércio imobiliário. Áreas sendo vendidas, sublocadas e outras abandonadas.

Basta andar pelo local para se deparar com placas de venda ou com barracões fechados, além de áreas sem utilização adequada, conforme previsto na lei de doação dos terrenos para a instalação de indústrias.

Os distritos industriais 1 e 2 ficam em localização geográfica privilegiada, às margens das rodovias federais 158 e 262, no acesso ao Estado de São Paulo, e próximos ao rio Paraná, aeroporto e à ferrovia.

Segundo dados da secretaria, Três Lagoas possui cerca de 70 indústrias de pequeno, médio e grande portes em três distritos. O terceiro fica afastado do perímetro urbano, próximo de uma fábrica da Petrobras, que tem obras paralisadas há seis anos.

Como a indústria de fertilizantes, outras também não estão em pleno funcionamento, algumas operando parcialmente e com um número bem inferior de trabalhadores se comparada à promessa de geração de emprego contida na carta de intenção protocolada na secretaria para pedido de doação de área.

Segundo fontes ouvidas pelo Jornal do Povo, apesar de Três Lagoas ser considerada polo de indústrias, o Distrito Industrial não é sólido. O título se caracteriza quase que exclusivamente pelas indústrias de celulose e soja da cidade, classificadas como sólidas.

Outras indústrias que se instalaram em Três Lagoas no início do processo industrial, a partir de 1997, fecharam as portas. Parte dos terrenos públicos doados foi vendida, está à venda ou alugada.

Atualmente, a prefeitura tenta retomar por meio de ações na Justiça seis áreas que foram doadas para a instalação de indústrias que não vingaram. Elas não cumpriram integralmente a lei, diz a prefeitura.