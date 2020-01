TRêS LAGOAS Divulgada lista de ganhadores de concurso 'Natal Mágico' Concurso foi realizado em 2019

12 JAN 2020 - 07h:15 Por Valdecir Cremon

A Diretoria de Cultura de Três Lagoas divulgou ontem o resultado de um concurso de decoração de lojas e moradias, realizado no final do ano passado como parte das festividades de final de ano. Os vencedores terão como prêmio isenção no IPTU deste ano e troféu.

As empresas premiadas são: restaurante Yaki Niku, Supermercado Thomé, Açaí Lounge, Diana Matsumoto e Selma Ottoni e Roberto Yassushi Imada.

Entre donos de residências decoradas, os ganhadores da promoção são: Nair Ajzambuja da Silva, Arlinda Fátima de Andrade, Ivan Charles de Souza, Thiago Rodrigues Camargo eMarcos Roberto Ramos Trindade.

Na categoria residência, todos os ganhadores terão desconto no IPTU, de 100% a 50%, do primeiro ao quinto. Entre empresas, a premiação é de isenção no IPTU e das taxas de licença e de expediente, além de troféu.