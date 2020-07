TRêS LAGOAS Dnit entrega 16 quilômetros de terceiras faixas na BR-262 Departamento restaurou mais 5 quilômetros da rodovia entre Três Lagoas e Água Clara

9 JUL 2020 - 09h:26 Por Ana Cristina Santos

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) entregou, nesta semana, 16 quilômetros de terceiras faixas na BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Água Clara. Além disso, concluiu cinco quilômetros de restauração da rodovia, entre os quilômetros 71 e 76.

Em 2019, o Dnit executou mais 56 quilômetros de restauração da pista. Além disso, 20 quilômetros de acostamento, 2,66 quilômetros de terceiras faixas, e dois conjuntos de interseções, bem como drenagens e sinalizações verticais provisórias.

Com isso, 61 quilômetros da rodovia estão restaurados. A conclusão total dos serviços está prevista para 2021. O Dnit Já investiu mais de R$ 55, 8 milhões com 30,84% da obra executada até agora.

As obras de restauração na rodovia visam eliminar pontos críticos, e elevar o nível de segurança operacional da pista. Para melhorar as condições de tráfego, serão restauradas ainda as interseções, os acostamentos e o pavimento da pista, além da implantação de trechos de faixas adicionais.

O Dnit ressalta que essa obra é importante estrategicamente para a ligação da região Sudeste com o Centro-Oeste do País. A BR-262 apresenta um corredor de tráfego com demanda associada ao transporte da produção pecuária de corte e leiteira, ao transporte de eucalipto para abastecimento das fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas, além de ser uma via que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, em São Paulo.